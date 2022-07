I ragazzini che lanciano lettini in mare dagli scogli

Sui social, in queste ore, è diventato virale un video che mostra alcuni ragazzini che "per gioco" lanciano alcuni lettini in mare dallo scoglio di Marechiaro, a Napoli. Il video è stato diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e sono tanti i commenti di condanna e indignazione raccolti.

"La situazione è totalmente fuori controllo - ha detto il consigliere Borrelli -. Sembrerebbe assurdo anche solo pensarlo per un'area balneare dove la gente viene a rilassarsi, ma purtroppo non ci sono alternative: serve una presenza fissa di forze dell'ordine e un'attività costante di monitoraggio. Chi viene beccato a compiere atti irresponsabili e pericolosi o violenti deve essere punito e bandito dall'area. Deve essere garantita l'incolumità degli altri frequentatori e la preservazione del luogo", ha concluso il consigliere regionale campano.