Un lanciarazzi è stato trovato abbandonato in un ospedale

Un ordigno è stato ritrovato all'interno del reparto di Radiologia dell'ospedale Niguarda di Milano nel primo pomeriggio di martedì 10 novembre. A notare verso le 13:00 l'oggetto sotto a una sedia presso lo spogliatoio Tc di radiologia è stato un infermiere, che ha subito avvisato una guardia, la quale ha a sua volta lanciato l'allarme al 112.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, con scientifica e artificieri: l'ordigno, come evidenziato da analisi degli artificieri e da una Tac a cui è stato sottoposto, è risultato essere un razzo inerte, ovvero privo di innesco. Per capire chi abbia potuto portarlo all'interno dell'ospedale e fare chiarezza sull'episodio, il pubblico magistrato di turno ha disposto accertamenti da parte della Digos e aprirà un'inchiesta per detenzione e porto di arma da guerra per individuare chi l'abbia lasciata là.



Foto Ansa

Un presunto gesto dimostrativo che desta allarme dato il clima di tensione di questi giorni attorno alla sanità per l'emergenza Covid.

"Non sappiamo se si tratta solo di un avvertimento o se vi era un altro scopo - spiegano i sindacati della sanità pubblica come riportato da Milanotoday - esprimiamo la nostra piena solidarietà agli operatori dell'Asst Gom Niguarda, già fortemente provati dalla seconda ondata pandemica".