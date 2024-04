Un sasso piomba contro l'auto, sfonda il vetro e colpisce un passeggero: arrestato "lanciatore seriale"

Avrebbe lanciato un sasso contro un'auto in corsa rompendo il vetro anteriore e ferendo uno dei passeggeri a bordo. L'episodio, avvenuto in corso Massimo d'Azeglio, a Torino, ha portato all'arresto di un 25enne egiziano senza fissa dimora che era stato già fermato altre due volte, e poi liberato, per fatti analoghi. Si tratterebbe dunque di un lanciatore di sassi seriale. Come riferisce TorinoToday, i carabinieri sono stati allertati dalla conducente del veicolo che ha fornito una descrizione del giovane indicando anche la direzione di fuga, all'interno del Parco del Valentino. L'arresto è avvenuto in modo immediato, in sostanziale flagranza. Il passeggero dell'auto ha riportato lesioni alla mandibola e all'occhio destro.

Prima di dedicarsi al lancio di sassi, il ragazzo aveva danneggiato gli specchietti di 24 macchine parcheggiate nel quartiere San Salvario. A scatenare la sua ira era stato un caffè che non gli era stato offerto in un bar. Quando i carabinieri lo hanno individuato li avrebbe anche aggrediti, tant'è che l'arresto è scattato anche per residenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali aggravate dall'uso di un oggetto contundente e di danneggiamento. Il giovane è già stato condannato dopo il processo con rito direttissimo. Era stato già sorpreso a lanciare sassi contro le auto, sempre su corso d'Azeglio, lo scorso 30 marzo e poi una seconda volta lunedì 8 aprile.