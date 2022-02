Si lancia da un palazzo con il paracadute per poi atterrare nel parcheggio sottostante. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi nella periferia di Bologna, dove un uomo si sarebbe lanciato da un piano alto di un palazzo. Il fatto è stato ripreso da un video che ha fatto il giro dei social e delle chat di whatsapp, arrivando però anche nelle mani dei carabinieri che adesso indagano sul fatto. Infatti adesso l’uomo rischia una denuncia per procurato allarme e lancio pericoloso di oggetti.

Da una prima analisi emerge come il protagonista dell’“impresa” abbia una certa sicurezza nel lanciarsi e nessun problema nell’atterraggio, il che farebbe pensare ad un base jumper professionista o quanto meno ad una persona che ha un minimo di confidenza con lo sport. Secondo alcuni testimoni, si tratterebbe proprio di un professionista, tanto che prima di lanciarsi l’uomo avrebbe anche atteso a lungo con la vela aperta il vento giusto per dare seguito all’impresa. Poi il salto di decine di metri. Non uno scherzo perché una cosa del genere non sarebbe mai stata alla portata di una persona improvvisata.

L’uomo poi, dopo aver toccato terra, se ne sarebbe subito andato via e, dopo aver raccolto il paracadute, ha fatto perdere le proprie tracce. Ma di testimoni ci sono, tra cui anche un vigile urbano. Resta anche la testimonianza di un video che sta girando e che può aiutare gli inquirenti a identificare l’autore della bravata.