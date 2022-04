Tragico lancio col parapendio: uomo finisce in mare e muore annegato

Doveva essere una vacanza all'insegna della spensieratezza e invece si è trasformata in tragedia. Un uomo di 64 anni è morto in provincia di Messina, a Letojanni, dopo un lancio col parapendio. A perdere la vita è stato un turista svizzero, che si era lanciato con gli amici in volo dalle colline di Gallodoro. L'uomo è finito in mare ed è morto annegato. Il corpo è stato recuperato grazie all’intervento di alcuni presenti. Il personale del 118 ha solo potuto accertare il decesso. I carabinieri indagano sul caso e stanno effettuando i rilievi anche per accertare se c'è stato un cattivo funzionamento dell'attrezzatura.