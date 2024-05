Lara Ponticiello: la ragazza di 23 anni morta per una meningite fulminante

Stroncata da una meningite fulminante in tre giorni. Lara Ponticiello, ragazza di 23 anni residente a Gonzaga, in provincia di Mantova, si trovava a Berlino in Erasmus. Secondo una prima ricostruzione, ha iniziato a sentirsi male lo scorso venerdì 24 maggio. Un malessere che all'inizio non avrebbe destato sospetti o preoccupazioni e per il quale le sono stati somministrati dei farmaci generici. Con il passare delle ore, però, la situazione è peggiorata: la giovane è svenuta e per questo è stata trasportata in ospedale. Qui le sue condizioni sono precipitate fino a farla entrare in coma. I genitori sono immediatamente partiti dall'Italia e sono riusciti a raggiungere la figlia poche ore prima che morisse, nella serata di domenica 26 maggio.

Dopo aver frequentato il liceo Manzoni a Suzzara, in provincia di Mantova, Lara Ponticiello aveva studiato lingue e letterature straniere all'università Alma Mater studiorum di Bologna, dove si era laureata nel 2022. Appassionata di russo e tedesco, stava svolgendo il suo periodo di studio all'estero con il progetto Erasmus, in Germania. Viveva a Gonzaga, in provincia di Mantova, dove la famiglia si era trasferita alcuni anni fa dal vicino paese di Reggiolo (Reggio Emilia).

Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha commentato così la tragedia: "Dalla vita alla morte nel giro di appena tre giorni. Tanti ne sono passati tra venerdì 24 maggio e domenica, quando Lara Ponticiello, studentessa di 23 anni, ha chiuso gli occhi per l'ultima volta. La ragazza, iscritta all'università di Bologna, è stata uccisa da una meningite fulminante mentre si trovava a Berlino per il progetto Erasmus".

L'esperto ha spiegato che "la meningite è una grave infezione che colpisce il cervello e può portare alla morte, anche in poche ore. Può essere causata da batteri, virus o funghi. La forma virale è più comune e meno grave, mentre quella batterica può avere conseguenze molto più gravi. La meningite batterica può provocare la morte o causare danni permanenti. I batteri che più frequentemente provocano la meningite batterica sono pneumococco, meningococco e emofilo. Questi ultimi tre batteri sono prevedibili con la vaccinazione. Le forme più gravi e fulminanti sono in genere legate al meningococco appartenente sia al gruppo B che A, C, Y, W135", ha concluso Bassetti.