Si sente male e viene ricoverata due volte: Lara muore a 29 anni

La comunità di Rezzato, in provincia di Brescia, è in lutto per la scomparsa di Lara Stefana, stroncata a 29 anni da una miocardite, un'improvvisa infiammazione del muscolo cardiaco. La miocardite, che in pochi giorni ha stroncato la giovane, si manifesta per lo più come conseguenza di infezioni virali, ma anche a causa di patologie autoimmuni e infiammatorie sistemiche. Aveva cominciato a stare male da qualche giorno, è stata ricoverata due volte in ospedale: ma per lei purtroppo non c'è stato niente da fare.

La 29enne abitava a Rezzato, dove nella mattina di domani, sabato 6 maggio, sono previsti i funerali, che verranno celebrati nel Santuario della Madonna di Valverde. La salma nel frattempo riposa nella Casa funeraria La Cattolica. Lara Stefana lascia nel dolore la madre Raffaella e il padre Giovanni, la sorella Elena e la nonna Lina. Di lei resteranno gli infiniti sorrisi e la voglia di vivere di cui non si stancava mai: la passione per il ballo e i viaggi erano le cose che la rendevano più felice.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche da parte dell'Avis comunale di Rezzato, di cui fa parte mamma Raffaella: "Con profonda commozione - si legge in una breve nota - partecipiamo al lutto di Raffaella e familiari per la repentina scomparsa della figlia Lara". E tanti altri: "Incapaci di credere a questa drammatica realtà che ha falciato un affetto, senza né spazio né tempo per rendersi conto, ci stringiamo al vostro profondo dolore", scrive Roberto.