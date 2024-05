Lasciano l'auto nel posto per i disabili: quando tornano vengono brutalmente picchiati in pieno giorno

Attimi di violenza inaudita, alla luce del giorno e in pieno centro. Brutale aggressione giovedì pomeriggio a Livorno dove un uomo e una donna di origine peruviana sarebbero stati malmenati per una banale lite stradale. Secondo quanto ricostruito i due stavano uscendo dagli uffici del Comune di Livorno dopo aver presentato alcuni incartamenti per richiedere una concessione di suolo pubblico per la loro attività. Proprio mentre stavano per riprendere l'auto che avevano parcheggiato però si è scatenato il putiferio.

Stando a quanto emerso i due avrebbero lasciato l'auto in uno stallo riservato ai disabili, nonostante non fossero in possesso del relativo contrassegno. Un uomo, italiano, a questo punto si sarebbe avvicinato ai due chiedendo loro di togliere il mezzo da quel parcheggio. Poi, nel giro di pochi istanti, la situazione è degenerata. Sono volati calci e pugni, perfino un monopattino sarebbe stato lanciato contro i due peruviani. Il tutto davanti agli occhi dei passanti attoniti che hanno chiamato il 112 e ripreso l'accaduto con gli smartphone.

Solo l'intervento della polizia municipale e di una volante della polizia ha riportato la calma. La coppia è stata soccorsa dai sanitari e successivamente accompagnata in ospedale con un trauma cranico, traumi al polso e alla schiena, oltre a varie contusioni. Successivamente anche il presunto aggressore è stato portato in ospedale per dei controlli e per farsi refertare.