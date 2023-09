Lasciano la figlia di 8 mesi in auto per andare al matrimonio di un amico

Hanno lasciato la figlia di soli 8 mesi in auto per andare a festeggiare il matrimonio di un amico. Per questo motivo una coppia di genitori è stata denunciata a Milano per abbandono di minori. Nella serata di ieri, sabato 16 settembre, i carabinieri di Cornaredo sono intervenuti in un parcheggio di un ristorante in via Fratelli Cervi a Cusago, comune in provincia di Milano, dove la piccola era sola in auto.

I militari sono riusciti a rintracciare subito i genitori, di 31 e 41 anni, i quali si sono giustificati sostenendo "di controllare la bambina da remoto attraverso un cellulare in videochiamata e di aver lasciato i finestrini chiusi per evitare malanni". Dopo i controlli delle forze dell'ordine la piccola, in stato di "buona salute", è stata riconsegnata ai genitori, poi denunciati per abbandono di minore.

