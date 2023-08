Vanno all'outlet e lasciano il figlio di un anno nell'auto accesa

Una coppia è stata segnalata alla Procura di Bologna dopo aver lasciato il proprio figlio di un anno in auto mentre andavano a far spese all'outlet di Castel Guelfo. Era domenica 30 luglio all'ora di pranzo quando una chiamata di un passante ha avvisato i Carabinieri di Imola di un bambino piccolo lasciato in auto da solo. I militari della Tenenza di Medicina sono quindi giunti in soccorso del bambino, che effettivamente si trovava all'interno dell’auto.

La macchina era accesa, l'abitacolo aperto e l'aria condizionata in funzione. Poco dopo sono arrivati i genitori del piccolo, i quali hanno riferito di essersi allontanati solamente per qualche minuto con gli altri tre figli e di aver lasciato il piccolo in auto perché stava dormendo.

