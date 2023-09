Il latitante riconosciuto e arrestato mentre fuma in balcone

Una latitanza finita per colpa di una sigaretta. Un uomo di 40 anni originario di Trapani, latitante dallo scorso luglio e accusato di traffico di stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno riconosciuto mentre, in tutta tranquillità, fumava sul balcone di un'abitazione.

L’uomo, coinvolto nell’operazione 'Piazza Pulita' dello scorso luglio, era riuscito a far perdere le sue tracce fino a quando non è stato riconosciuto mentre fumava una sigaretta nel balcone di un appartamento in zona Borgo Annunziata, a Trapani, a casa di una 45enne con precedenti. Tratto in arresto e stato condotto nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.

Continua a leggere su Today...