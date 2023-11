Neo papà pubblica video di famiglia sui social, ma è latitante e i carabinieri lo beccano in ospedale

Diventa papà e la voglia di condividere la gioia è tale da pubblicare sui social foto e video con moglie e figlio sui social, peccato però che è latitante e così ha involontariamente attirato i carabinieri che gli davano la caccia. Succede a Catania, dove i militari dell'Arma hanno arrestato Carmelo Andrea Musumeci, 41 anni.

Come spiega CataniaToday l'uomo, ritenuto affiliato al clan "Cappello", era irreperibile da circa un mese. Condannato a poco più di 9 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa, era evaso dai domiciliari per non finire in cella. I militari stavano monitorando non solo i luoghi per una possibile latitanza, ma anche i profili social della famiglia. Proprio dal web è arrivata la svolta nelle indagini. I carabinieri del comando di piazza Dante, con l'aiuto dei militari specializzati nel settore cyber crimes, hanno trovato un video nel quale si intravedeva fugacemente, in una sala degenza, una porzione del viso del catturando, insieme alla neomamma e al neonato. A quel punto sono risaliti alla struttura ospedaliera e hanno individuato il ricercato al bar dell'ospedale. Mentre attendeva la colazione, si è visto affiancare dai carabinieri.

