Lavinia è morta poche ore dopo avere partorito: condannati 4 medici

Lavinia Marano aveva 44 anni ed è morta nel 2016 al Policlinico di Messina poco dopo avere partorito il suo bimbo. Oggi, dopo sei anni, il tribunale di Messina ha condannato quattro medici: Onofrio Triolo, Vittorio Palamara, Antonio Denaro e Roberta Granese.

Lavinia ha fatto appena in tempo a stringere a sè il suo bimbo, poi sono le sue condizioni sono precipitate e ogni tentativo di salvarla è stato vano.

I professionisti sono stati condannati a un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Assolti, invece, gli altri sei imputati, fra medici e ostetrici in servizio, "per non aver commesso il fatto". A difendere la famiglia Marano gli avvocati Giovanni Caroè, Carola Flick, Franco e Nunzio Rosso..