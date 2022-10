Lavinia è morta poco dopo aver partorito, dopo 6 anni nessuna verità

Non c'è ancora una verità giudiziaria per la morte di Lavinia Marano, nonostante siano passati sei anni. Nel settembre 2016 la 44enne è deceduta al Policlinico di Messina a poche ore dal parto, appena in tempo per abbracciare il suo primo figlio, poi le complicazioni risultate fatali e gli interventi chirurgici purtroppo inutili. Dieci gli indagati, tra medici e infermieri, dopo l'inchiesta avviata dalla Procura in seguito alla denuncia presentata dai familiari.

Il processo viaggia a rilento e ieri si è registrato un altro rinvio dopo l'indisposizione del pubblico ministero. Gli avvocati dei familiari della donna, Giovanni Caroè e Carla Flick, si dicono rammaricati per non essere stati tempestivamente avvisati dell'ulteriore rinvio e sottolineano come siano passati sei anni dall'inizio del procedimento e adesso c'è addirittura il rischio che si arrivi alla prescrizione. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 18 novembre quando sono attese le conclusioni di pm, parti civili e difesa degli imputati. La sentenza, salvo ulteriori slittamenti, è attesa la settimana successiva.