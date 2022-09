La moglie muore, i colleghi gli donano le loro ferie

Rinunciare alla proprie ferie e regalarle a un collega rimasto vedovo. E' il gesto compiuto dai dipendenti della società veneta Veritas che, dopo la morte della moglie del loro compagno di lavoro, hanno deciso di fare qualcosa di concreto e simbolico allo stesso tempo. Donandogli le loro ferie, gli hanno concesso del tempo per affrontare il lutto e occuparsi della famiglia.

L'uomo, infatti, aveva esaurito ferie, permessi e congedi per poter assistere la moglie malata e per accudire i due figli ancora piccoli. Adesso che la moglie non c'è più deve fare fronte a nuove esigenze, deve riorganizzare la vita familiare e trovare nuovi assetti con i figli. I colleghi si sono mobilitati in massa per aiutarlo donandogli una cosa semplice ma preziosa il tempo.

In base a una specifica norma di legge, hanno ceduto 270 ore complessive attingendo alla propria dotazione personale di permessi e ferie. La sottoscrizione è stata lanciata dalla stessa società, che ha verificato la correttezza formale del "regalo".

La possibilità di cedere una parte delle proprie ferie è prevista da una legge del 2015: i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ad altri dipendenti dello stesso datore di lavoro, "al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti". Si parla d "ferie solidali" e sono disciplinate dai contratti di categoria, che stabiliscono l’ammontare e le condizioni di cessione.