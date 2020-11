Lazzaro Pagano: l'autista di ambulanza guarito dal coronavirus è morto per un malore

Il dramma a Terzigno, in provincia di Napoli. Il cordoglio del sindaco: "La vita è un brivido che vola via, dovevamo mangiarci il mondo"

Era risultato positivo al coronavirus, ma poi si era negativizzato. Dall'emergenza Covid era stato trasferito dall'ospedale di Boscotrecase a quello di Castellammare. Quando sembrava tutto andare per il meglio è però stato colto da un malore improvviso che gli ha stroncato la vita.

Lazzaro Pagano morto a Terzigno (Napoli)

Lutto a Terzigno, comune in provincia di Napoli, per la morte di Lazzaro Pagano, un autista di ambulanza. Commosso il saluto da parte dei colleghi dell'ospedale di Boscotrecase. Anche il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ha voluto scrivere un messaggio per il suo amico Lazzaro.

"La vita è un brivido che vola via. Ci siamo sentiti al telefono fino a qualche giorno fa. Dovevamo mangiarci il mondo. Ti prometto che farò tutto quello che ci eravamo prefissati. Grazie di tutto. Buon viaggio Lazzaro. Che Dio ti abbia in gloria. Tvb", è il messaggio postato su Facebook dal primo cittadino.