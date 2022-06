Lei fa il bagno in topless mentre lui urina dentro una fontana storica

Un’altra fontana di Roma è diventata una piscina per chi cerca refrigerio dalle calde temperature. L’ennesimo episodio di chi non ha il minimo rispetto per il decoro urbano è accaduto nella notte tra il 9 e il 10 giugno, in pieno centro storico della Capitale. Una ragazza fa il bagno in topless nella fontana di piazza della Repubblica, mentre un suo amico ci urina dentro: il gesto, ripreso da uno smartphone, appare inequivocabile. Il video è ormai virale sui social media, a seguito della denuncia di Welcome To Favelas.

Alcuni passanti, notata la coppia, hanno chiamato la polizia locale, accorsa sul posto intorno alle 2:15. Gli agenti del gruppo Trevi, però, non hanno trovato più nessuno nella fontana: probabilmente la coppia è scappata prima dell'arrivo delle pattuglie. I vigili hanno comunque identificato quattro persone, nessuna delle quali però avrebbe qualcosa a che fare con quanto accaduto. Sebbene il video diffuso sui social sia molto sgranato, non è escluso che ci siano telecamere di sorveglianza in zona che abbiano ripreso la scena e il momento dell'allontanamento dei due giovani.

Non è chiaro se i due sorpresi all'interno della fontana di piazza della Repubblica fossero turisti o residenti. Continuano le attività di indagine dei vigili urbani per individuare chi ha commesso il gesto senza senso.