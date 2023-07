Leila non ce l'ha fatta: è morta la bimba ferita nell'incidente in tangenziale

Leila, la bimba ferita dopo un incidente stradale sulla tangenziale alle porte di Bologna, è morta. La bambina di sei anni era stata ricoverata all'ospedale Maggiore il 14 giugno scorso fino a quando il suo cuore ha smesso di battere, sabato 1 luglio. A dare la notizia della morte della bimba è stato il papà Gentjan Kurti, residente insieme alla famiglia a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Il sindaco del comune emiliano ha proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale di Leila che nel 2014 aveva già perso un fratellino a 5 anni per un grave problema di salute.

L'incidente che ha portato via Leila

Il papà, Leila e la sorella erano rimasti feriti in un violento incidente vicino l'uscita di Borgo Panigale mentre stavano andando all'aeroporto ed erano stati soccorsi dai Vigili del fuoco che li avevano estratti dall'auto e poi trasportati al pronto soccorso. ll padre di Leila, Gentjan, volevano raggiungere l'aeroporto per volare in Albania, dove avrebbero dovuto partecipare a un matrimonio. A circa 500 metri dallo svincolo per l'aeroporto bolognese, l'auto della famiglia è stata tamponata con violenza da un'altra macchina.

Dopo l'estrazione dalle lamiere dell'auto da parte dei Vigili del fuoco la situazione è apparsa subito grave per la piccola Leila, entrata in coma e sottoposta a due interventi chirurgici molto complicati. La sorella di quattro anni non ha avuto conseguenze, mentre il papà è stato ricoverato in ospedale a Bologna per alcune fratture.

I genitori non hanno mai lasciato l'ospedale di Bologna: "Leila, principessa, tu sei forte. Non ti sei mai lamentata di niente. Usa tutta la tua forza. Io e la mamma ti stiamo aspettando. Tutto il mondo ti vuole", scriveva alcuni giorni fa papà Gentjan, che pregava per la sorte della figlia. I messaggi di speranza sono stati sostituiti da quelli di cordoglio: "La nostra principessa Leila è volata in cielo per stare con suo fratello Marko. La mamma, papà e Michela li tengono sempre nel cuore. Buon viaggio Leila, un abbraccio forte da tutti noi".

