Passeggia con la moglie, cade sul marciapiedi e muore

Dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale, in gran parte in stato di incoscienza, Lelio Mancin non ce l'ha fatta. L'uomo, pensionato 81enne di Torino, è morto nella mattinata di martedì 31 ottobre all'ospedale Giovanni Bosco per le conseguenze di una caduta sul marciapiedi avvenuta all'incrocio tra strada Altessano e via Sansovino, poco distante dalla sua abitazione, dodici giorni prima, il 19 ottobre, mentre stava passeggiando con la moglie. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo: aveva subìto fratture alla colonna vertebrale e all'osso orbitale, e poi le sue condizioni si sono aggravate, con una polmonite bilaterale e un infarto che gli è stato fatale.

L'incidente è avvenuto nel quartiere Lucento, situato nell'area periferica nord-ovest di Torino. Il figlio Danilo, 54 anni, ha dato mandato a un legale di preparare una denuncia contro il comune. "È una morte assurda che si sarebbe potuta evitare - ha detto -, poiché il marciapiedi su cui stava camminando è disastrato e pieno di buche e lui è inciampato in una di queste. Ho segnalato più volte le condizioni critiche di quel tratto, pericoloso soprattutto per gli anziani, ma nessuno ha mai fatto nulla".

Nei giorni precedenti Danilo Mancin aveva pubblicato anche un post su Facebook: "Esprimo - aveva scritto - tutto il mio sdegno nei confronti dell'assessore all'urbanistica di Torino e nei confronti del sindaco per l'incuria dei marciapiedi della periferia. Oltre al degrado del verde lasciato crescere a dismisura si aggiungono il degrado dei buchi dei marciapiedi dove gli anziani si destreggiano per non cadere. Vi auguro di passare la notte come la sto passando io accanto al mio caro in pronto soccorso a maledire il momento in cui vi hanno eletti e da quel momento avete lasciato degradare la nostra periferia".

