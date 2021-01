Marito e moglie senza mascherina insultano gli agenti e li colpiscono: finisce malissimo

Scene di ordinaria follia in Sicilia. Prima gli insulti e poi l'aggressione. Due coniugi di 40 e 34 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati ieri a Lentini, nel Siracusano dalla Polizia.

Coniugi senza mascherina copiscono i poliziotti: follia in piazza Duomo

Gli agenti li hanno fermati ieri mattina in piazza Duomo durante alcuni controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Davanti l'invito dei poliziotti a indossare i dispositivi di prevenzione, i due non hanno esitato a insultare gli agenti, rifiutandosi poi di fornire le proprie generalità e arrivando a colpire i poliziotti per sottrarsi alle sanzioni. In seguito alle formalità di rito, la coppia è stata denunciata e sanzionata per non aver indossato la mascherina. Entrambi devono rispondere di rifiuto di fornire le generalità e resistenza a pubblico ufficiale.

La multa per chi non indossa la mascherina è sempre la stessa da un anno. Ai trasgressori viene comminata la multa sancita dal decreto Cura Italia che oscilla da 400 a 1000 euro che può essere aumentata in caso di violazioni reiterate, a discrezione delle Forze dell'ordine in ogni situazione. Va rimarcato che per questa violazione non ci sono conseguenze penali; si tratta, infatti, di una sanzione di tipo amministrativo e, come tale, può essere pagata in misura ridotta del 30% entro 5 giorni dalla notifica. Non tutti devono pagare di tasca propria. Infatti se a non indossare la mascherina protettiva sono i ragazzi sotto i 14 anni, la multa sarà a carico dei rispettivi genitori o tutori. Chi pensa di aver subito una multa ingiusta può fare ricorso secondo le vie ordinarie, come previsto per le contravvenzioni stradali: entro 30 giorni dinanzi al giudice di pace oppure entro 60 giorni davanti al prefetto.