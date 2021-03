Leonardo Altobelli, lo “studente più anziano del mondo”: a 88 anni studia si prepara per la 14esima laurea

Tredici lauree più un master. A 88 anni Leonardo Altobelli, medico in pensione ed ex sindaco di Troia, in provincia di Foggia, “festeggia” l’ultimo titolo accademico conseguito: un master in Criminologia e Psicologia investigativa all’Università degli Studi di Foggia, con una tesi dal titolo “L’impiccagione”. Ultimo però solo in ordine di tempo, perché Altobelli è iscritto al corso di Scienze investigative, una laurea triennale che cercherà di portare a termine nei tempi prestabiliti, senza andare fuori corso. Con orgoglio dice di essere "lo studente più anziano del mondo".

Altobelli ha continuato a studiare anche durante gli anni della sua professione, mentre faceva il medico. Dopo la laurea in medicina, infatti, è arrivata quella in giurisprudenza: Altobelli è tutt’ora iscritto all’ordine degli avvocati.

“Avevo bisogno di capire molte cose giuridiche perché stavo in politica e ce n’era bisogno. E poi era anche una aspirazione mia, tanto che al principio ho anche cercato di fare l’avvocato ma ho visto che la medicina mi assorbiva sempre di più e quindi ho rinunciato”, ha raccontato ai microfoni di FoggiaToday.

Leonardo Altobelli, a 88 anni continua a studiare dopo 13 lauree e un master

Oltre alla laurea in medicina conseguita a Siena e a quella in giurisprudenza, Leonardo Altobelli è laureato anche in Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, Scienze dell’Educazione, Agraria, Scienze turistiche, Scienze storiche e sociali, Biotecnologie, Archeologia, Scienze Pedagogiche.

A spingerlo a studiare ancora oggi è la volontà di far fronte ai vari problemi incontrati nel corso della sua vita, per studiarli e approfondirli. Ad aiutarlo, oltre alla grandissima forza di volontà e all’amore per il sapere, anche una eccellente memoria, ha ammesso. “Sono sempre stato dato di buona memoria e questa si accresce sempre di più. Ricordo anche cose appena sentite”.

L'intervista di FoggiaToday a Leonardo Altobelli