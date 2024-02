Leonardo Riberti precipitato dall’ospedale a 21 anni: medico rischia il processo

Svolta nel caso Riberti. Dopo la richiesta di archiviazione il gip del tribunale di Bologna ha ordinato l'imputazione coatta per omicidio colposo del medico di guardia al reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale Maggiore di Bologna, quello in cui 22 mesi fa morì Leonardo Riberti. La sera del 21 giugno 2022 il paziente di 21 anni, affetto da una patologia psichiatrica, uscì da una finestra del reparto dove era ricoverato precipitando da un’altezza di circa 15 metri.

Secondo il giudice per le indagini preliminari il decesso del ragazzo è stato conseguente alla condotta colposa del medico che lo aveva in cura. Dagli accertamenti emerge che quella sera il medico di guardia tentò di contattare lo psichiatra di turno ma fallito il primo tentativo non provò nuovamente. Per il pm avrebbe sottovalutato le condizioni del paziente non assicurandogli le cure necessarie di uno psichiatra in grado di valutare e prevenire gesti autolesivi.

Il comune di Ferrara ha esposto uno striscione in cui chiedeva verità e giustizia per Leonardo Riberti. La decisione arriva dopo che la famiglia del ragazzo si era opposta alla richiesta di archiviazione della procura che non aveva ravvisato elementi per procedere penalmente nei confronti dell'otorino e di una infermiera. Per quest’ultima, così come per la dottoressa responsabile del servizio diagnosi e cura della psichiatria universitaria di Ferrara, è stata disposta l’archiviazione.