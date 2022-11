Folgorato mentre usa il phon: muore 31enne

Sarebbe stato un incidente domestico a causare il decesso di Leonardo Schingaro, il giovane 31enne trovato ieri sera senza vita in casa a Bari. A ucciderlo una scarica elettrica proveniente dal phon che stava utilizzando per asciugarsi i capelli. Il ragazzo era rientrato a casa dopo una partita di calcetto e si era fatto una doccia, poi la tragedia. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 giunti tempestivamente sul posto. Ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per far luce sulle cause che hanno determinato il tragico evento. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social network.