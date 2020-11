Posti letto anche in chiesa e nella sala riunioni del Covid hospital di Orbassano

Ad oggi ci sono 200 pazienti positivi e 15 in terapie intensiva. Banchi e sedie tolti per fare spazio

Brandine al posto dei banchi, fin sotto l’altare. All’ospedale San Luigi di Orbassano, in provincia di Torino, i ricoveri sono in continuo aumento e nella chiesa che si trova all’interno della struttura sono stati collocati dei letti per ospitare altri pazienti. Stessa situazione anche nella sala convegni, dove sono state smontate le sedie imbullonate a terra per fare spazio.

L’ospedale San Luigi di Orbassano è stato parzialmente riconvertito in Covid Hospital. Al momento, come scrive TorinoToday, ci sono 200 pazienti Covid. Tutti i 15 posti in terapia intensiva risultano occupati e 35 pazienti attualmente indossano i caschi Cpap, per la ventilazione non invasiva. Nessuno dei reparti sarebbe privo di pazienti Covid e la Asl To3 starebbe pensando di reclutare anche gli specializzandi dal secondo anno in poi per ampliare il numero di persone da impiegare nei reparti.

L’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato oggi nell'ultimo bollettino 4878 nuovi casi di positività, a fronte di 21.288 tamponi. Nel bollettino di ieri i nuovi contagi in 24 ore erano stati 3171, con 16885 tamponi. Costante la crescita dei ricoveri: +19 in terapia intensiva (per un totale di 268), + 173 negli altri reparti (3871). Il Piemonte è stato classificato come “zona rossa”.

Ieri erano circolate le foto dall’ospedale di Rivoli, sempre nel torinese, con i pazienti su barelle da campo nei corridoi del pronto soccorso. “Una situazione eccezionale”, avevano spiegato dall’Asl To3, e che avrebbe riguardato un numero limitato di pazienti, ammettendo però che “le strutture sono in fortissima sofferenza e i pazienti continuano ad arrivare, ma tutti ricevono assistenza e hanno un letto”.