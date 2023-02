Donna muore folgorata mentre fa la doccia

Tragica fatalità all'interno di un'abitazione del centro di Licata, in provincia di Agrigento. Una donna di nazionalità marocchina, il cui nome al momento non si conosce, è stata trovata morta nel bagno del suo appartamento. Da quanto emerso sin qui, la vittima stava facendo la doccia quando è rimasta folgorata da una scarica elettrica. Aveva 68 anni. Sono iniziate le indagini per capire cosa sia successo.

Ad allertare i soccorsi un vicino di casa della donna, che dopo aver suonato ripetutamente al campanello dell'appartamento e non aver ricevuto risposta ha così chiamato i carabinieri.

Non è la prima volta che accade una tragedia di questo tipo. Tre anni fa a Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno, Francesca Maione, 27 anni, è morta mentre faceva la doccia, folgorata da una scarica elettrica forse per un difetto dell'impianto elettrico nell'appartamento.