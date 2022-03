Il giallo di Liliana Resinovich: cosa hanno scoperto sul cordino intorno al collo

Indagati non ce ne sono. Non ce ne sono mai stati, negli ormai due mesi abbondanti di ricerca della verità. Sul cordino usato per stringere i due sacchetti di nylon in cui aveva la testa infilata quando è stata trovata senza vita, c’è una traccia del Dna di Liliana Resinovich. La 63enne è stata trobvata morta il 5 gennaio scorso nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, 20 giorni dopo la sua scomparsa.

Il nuovo dato emerso negli scorsi giorni potrebbe rappresentare un importante tassello nel giallo: arriva dai laboratori della Scientifica ed è stato confermato dal procuratore di Trieste. Si tratta di un elemento che potrebbe far pensare che la donna si sia suicidata, stringendo da sola il cordino al collo dopo aver infilato la testa nei sacchetti. Certezze non ce ne sono però: infatti sul medesimo cordino è stata rilevata un'altra traccia di Dna, non di Liliana ma così debole da non poter essere attribuibile ad alcuno. Al suicidio il marito e i conoscenti faticano a credere.

Liliana Resinovich era scomparsa dalla sua abitazione il 14 dicembre. Sul caso è stato aperto un fascicolo per sequestro di persona. L’autopsia ha stabilito che la donna non è stata strangolata. Sono stati avviati esami tossicologici sui tessuti, per i quali c’è una proroga in atto: potrebbero dire se Lilly sia stata avvelenata, drogata oppure no. Nei giorni scorsi il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo ha affidato alle agenzie una dichiarazione: "Sono fiducioso perché le forze in campo stanno facendo il massimo che si può fare. Sono a contatto quotidiano con loro, so che ci sono dei piccoli progressi per capire tante cose, ma fino a quando il quadro non ci è chiaro abbiamo deciso di auto-consegnarci al silenzio. Sul caso Resinovich tutti parlano tranne noi che abbiamo scelto la via del silenzio. Il vero investigatore è la squadra mobile, dotata di veri investigatori: deve lavorare con pazienza senza far trapelare nulla di quello che sta facendo. Molti altri fanno rumore, noi no". La verità sulla tragica fine di Liliana, al momento, non c'è.