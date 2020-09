Il papà picchia la mamma, il figlio di 3 anni lo fa arrestare

Il Giorno racconta una storia accaduta a Limbiate (Monza e Brianza) che parte da un maltrattamento in famiglia. Un bambino di tre anni è stato svegliato nella notte di venerdì dalle urla di una lite tra i suoi genitori, nella quale il padre ubriaco stava picchiando la madre. A quel punto è uscito sul pianerottolo e ha chiesto aiuto ai vicini, che hanno chiamato i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno, i quali hanno messo le manette a un uomo di 36 anni che era già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

In ospedale, invece, è finita la moglie di 33 anni, aggredita a calci, pugni e persino morsi. Succede che l'uomo rientra a casa visibilmente ubriaco. Va in escandescenze. Se la prende con la moglie, iniziando a insultarla. Ben presto, passa ai fatti. E la colpisce ripetutamente con calci, pugni, morsi. Il piccolo viene svegliato dalle urla. Spaventato, va a suonare alla porta dei vicini, chiedendo aiuto. Da qui, parte la chiamata alle forze dell'ordine. I carabinieri di Cesano si fiondano sul posto e placano il balordo, non senza difficoltà. La donna viene portata all'ospedale San Gerardo di Monza, dove viene medicata. Quindi, decide di farsi coraggio e denuncia il marito: in caserma, racconta anni di vessazioni e violenze.