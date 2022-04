Sfreccia in strada a folle velocità: anche la multa è da record

Per tre volte ha utilizzato via Cossa, a Torino, come una pista di MotoGp ma le sue gesta sono state notate dalle forze dell'ordine e adesso deve fare i conti con pesanti sanzioni. Gli verranno decurtati 30 punti dalla patente, verrà proposta la revoca dello stesso documento e riceverà a casa una multa di 2.535 euro. Lo riporta TorinoToday.

Una pattuglia della polizia locale stava facendo i consueti controlli quando si è vista sfrecciare davanti la moto a 174 chilometri orari. Il mezzo è poi ripassato, ma nella direzione opposta, a 136 chilometri orari; infine, nuovo giro diretto vero corso Appio Claudio a 158 chilometri orari. Tre record che verranno pagati a caro prezzo.