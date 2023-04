Si incatena davanti al Comune: "Mi hanno buttato in mezzo alla strada"

Lino Silvestri si incatena davanti al Comune di Napoli. È trascorso quasi un mese dallo sgombero della Napoli Boxe dalla palestra di Montesanto in cui i ragazzi si allenavano da oltre vent'anni. Da settimane il titolare cerca un'interlocuzione con l'Amministrazione, senza riuscirci: "Ci sono cinquanta ragazzi che non sanno più dove allenarsi e dal Comune ho avuto solo finte promesse" le parole di Silvestri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Napoli Boxe ha ricevuto in assegnazione un locale di proprietà comunale situato a Montesanto nel lontano 2001. Ha accolto molti ragazzi del quartiere, diventando un punto di riferimento della zona. Ha corrisposto fino al 2019 un canone di locazione di 500 euro. Poi, sono cominciati i problemi. "Già con la fine dell'Amministrazione de Magistris abbiamo avuto la prima ordinanza di sgombero, poi da quando Manfredi è diventato sindaco la nostra situazione è peggiorata. Non solo hanno stracciato l'assegnazione, ma hanno fatto passare il canone da 500 euro a oltre 10mila. Come se non bastasse, lo hanno calcolato non dal 2019, bensì dal 2001. Adesso, dovremmo dare al Comune più di 2 milioni di euro. Il sindaco e diversi assessori mi hanno assicurato che mi avrebbero dato una mano, ma nessuno si è fatto vivo".