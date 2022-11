Ubriaco infastidisce due ragazzi, scoppia la lite e viene messo ko a suon di schiaffi

Una banale discussione che degenera, dalle parole si passa ai fatti e serve l'intervento sia dei carabinieri sia dei soccorritori del 118. Quella del 2 novembre è stata una serata movimenta per i residenti di Cislano, frazione di Zone (Brescia) per una violenta lite tra tre ragazzi in un parcheggio di via Sebino.

Come racconta BresciaToday, all'origine del diverbio ci sarebbe l'atteggiamento molesto di un giovane di 25 anni, che a quanto pare aveva bevuto troppo. Avrebbe infastidito, e non poco, altri due ragazzi. Prima le urla e gli schiamazzi, poi qualche colpo proibito. Ad avere la peggio è stato proprio il 25enne, che sarebbe stato preso a schiaffi. È stato proprio lui a chiedere aiuto, poco prima delle 21, al numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario con tre ambulanze. A preoccupare i soccorritori sarebbe stato lo stato di forte alterazione alcolica del 25enne: è stato trasferito all'ospedale di Ome, ricoverato in codice giallo, e sottoposto alle cure del caso.