Lite tra anziani in una casa di riposo: 93enne in gravi condizioni

Un 84enne, ospite di una Rssa di Bari, nel quartiere San Paolo, ha colpito col manico di una carrozzina per disabili un 93enne. L'episodio è accaduto lo scorso 30 agosto.

L'anziana vittima è stata trasportata in gravi condizioni cliniche e in pericolo di vita, al Policlinico di Bari dagli operatori sanitari e dal 118. Sono in corso accertamenti dei carabinieri della Compagnia del San Paolo, coordinati dalla Procura di Bari, per ricostruire la dinamica dei fatti e le motivazioni del gesto.