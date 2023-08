L'asta del fantacalcio finisce nel sangue: 15enne accoltellato

Una serata di divertimento, dedicata all'asta per il fantacalcio, si è terminata nel sangue in un appartamento nel quartiere Ponticelli, a Napoli. Nella serata di ieri, mercoledì 30 agosto, poco prima della mezzanotte, un ragazzino di soli 15 anni è stato accoltellato diverse volte a una gamba, finendo in ospedale.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, hanno individuato il movente dell'accoltellamento. Secondo gli inquirenti l'aggressione è avvenuta al culmine di una lite durante la fase di asta del fantacalcio, a cui partecipavano altri giovanissimi. Un sospettato è stato condotto negli uffici della Questura partenopea.

La vittima è stata prima condotta presso Villa Betania e poi successivamente all'Ospedale del Mare, dove le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari. Per lui ci sarebbe il rischio di un'amputazione della gamba colpita da diversi fendenti.

