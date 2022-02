Lite per il bagno nel bar: 50enne preso a pugni da un adolescente

Sarebbe stato preso a pugni da un ragazzino minorenne dopo una lite sull'utilizzo del bagno. I fatti in un bar di Pievedizio, frazione di Mairano (Brescia). L'uomo, un 50enne del paese, sarebbe stato colpito alle spalle, tra la nuca e la schiena, da diversi colpi sferrati da un adolescente con cui in precedenza aveva avuto un litigio per l’utilizzo del bagno. A riportare la notizia è BresciaToday.

Tutto sarebbe infatti cominciato quando il 50enne ha bussato alla porta dei servizi igienici: all’interno, da parecchio tempo, c’erano tre giovanissimi. L’uomo avrebbe semplicemente chiesto di fare in fretta e sarebbe stato ricoperto di insulti e - pare - anche spintonato. A quel punto il 50enne si sarebbe accomodato ad un tavolo, in paziente attesa che si liberasse il bagno.

Poco più tardi la situazione è degenerata: mentre usciva dal locale, uno dei tre ragazzini avrebbe perso la testa, colpendo alle spalle il malcapitato 50enne con una raffica di pugni. Dolorante e ferito, l’uomo è andato in pronto soccorso, per le cure del caso: se la sarebbe cavata - per fortuna - con una prognosi di pochi giorni. Il giorno successivo ha sporto denuncia contro il ragazzino, che tra pochi mesi compirà 18 anni. La vicenda è al vaglio dei Carabinieri di Dello, che avrebbero già identificato il colpevole.