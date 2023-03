Litigano per la droga e lui prova a ucciderlo con balestra e machete

Una lite, sfociata in un tentato omicidio. È successo a Ferrara, venerdì 24 marzo 2023, di sera: la storia coinvolge due ragazzi, entrambi 27enni. Come riporta FerraraToday, la vittima si era recata a casa dell’aggressore (un disoccupato e incensurato, del posto): qui è nata una discussione che poi è diventata violenta, per motivi legati allo spaccio di droga.

La lite, la balestra e il machete

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, al termine della lite il ragazzo è uscito di casa. Il proprietario dell'appartamento, a quel punto, ha scagliato contro un dardo da balestra, poi l'ha afferrato da dietro per il collo e l'ha colpito sulla spalla e lungo la schiena con un machete lungo 50 centimetri. La vittima è comunque riuscita a scappare lungo la strada e a dare l'allarme ad alcuni passanti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale del 118. La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Cona per le cure del caso: al momento, però, non risulta in pericolo di vita (se la caverà in un mese). L’aggressore, invece, è stato arrestato mentre si trovava ancora all’interno dell’abitazione e poi è stato trasferito nel carcere dell'Arginone con l'accusa di tentato omicidio e possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, nel frattempo, indagano per comprendere i motivi del gesto. Dai primi riscontri pare che alla base della violenta discussione ci fosse una questione proprio legata al mondo della droga. Oltre al machete e alla balestra già descritti, infatti, nell’appartamento sono stati sequestrati anche diversi altri coltelli, 1,37 chilogrammi di marijuana e 800 grammi di hashish.

