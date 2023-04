Barista colpisce cliente molesto: è grave

Una banale discussione fra il gestore di un bar di Bologna e un cliente è sfociata in tragedia. L’avventore 'molesto', un 63enne di origine tunisina, è stato colpito a un braccio con un'arma da taglio dal barista, un trentenne cinese. Le condizioni del ferito sono mediamente gravi: il taglio (forse con i cocci di una tazzina) gli ha reciso un’arteria. Il cliente era stato ripreso dal gestore del bar per aver lanciato una zuccheriera sul bancone, poi la lite e il colpo. Il barista è stato denunciato per lesioni personali.

