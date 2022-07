Lite per il burqa: donna incinta viene strattonata e buttata giù dal treno

Avrebbe strattonato una donna incinta spingendola giù dal treno. Il motivo? Sarebbe salita sul convoglio con il burqa. Il litigio, finito purtroppo in modo ben poco edificante, è avvenuto alla stazione di Calenzano (provincia di Firenze) dove una donna di origini marocchine e fede musulmana si era recata insieme al figlio di 11 anni per prendere un treno regionale diretto a Firenze. Non appena sopra però sarebbe stata ricacciata in malo modo da un 35enne residente in provincia di Prato: "Qui non ci puoi stare, capito?", le avrebbe detto l'uomo. "La gente come voi qui non ci deve stare, hai capito?".

Lite per il burqa sul treno: donna spinta giù

A quel punto il 35enne ha perso letteralmente la testa: prima ha strappato il burqa dal volto della malcapitata, quindi avrebbe scaraventato la donna giù dal treno (che a quanto sembra era per fortuna fermo) mentre il bimbo di 11 anni piangeva per lo choc. Una scena terribile avvenuta a quanto pare davanti a diversi testimoni. A raccontare la vicenda, con dovizia di particolari, è il quotidiano "La Nazione".

La donna avrebbe preso un altro treno: scesa a Campo di Marte ha deciso di denunciare l'accaduto alla polizia ferroviaria. Le indagini sono scattate subito e si sono concluse in breve tempo. L'uomo è stato individuato grazie allo zaino che aveva con sé il giorno dell'aggressione. Si tratta di un pendolare che quella tratta la percorre tutti i giorni. A quanto pare una volta fermato non avrebbe neppure chiesto scusa. Ora per lui le cose potrebbero mettersi male. Sul caso è stato infatti aperto un fascicolo per lesioni e violenza privata aggravata dai motivi abietti e dall'odio razziale.