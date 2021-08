Lite in un campeggio, poi la tragedia: cade e muore due giorni dopo in ospedale

Un turista tedesco sulla settantina, in vacanza a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, è morto dopo due giorni di ricovero ospedaliero in seguito ad una caduta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, nel primo giorno di villeggiatura, avrebbe alzato un po' troppo il gomito nel corso di un evento musicale iniziando ad importunare i presenti. Sarebbe così scaturita una discussione con un altro ospite della struttura, di 55 anni. Non è chiaro se l'uomo sia caduto accidentalmente o sia stato spinto. Fatto sta che ha battuto con violenza il capo, perdendo i sensi.

Quando sono giunti sul posto, i sanitari del Suem 118 lo hanno stabilizzato e trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove i medici martedì ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Spetterà ora alla Procura della Repubblica decidere se indagare il presunto aggressore per omicidio preterintenzionale.