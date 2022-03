Lite per il volume della tv: 16enne accoltella un altro ragazzo

Il volume è, a suo dire, troppo alto e così si scaglia contro chi sta guardando la tv: prima con un martello e poi un coltello da cucina sferrando un fendente in pieno petto. Autore dell'aggressione un 16enne albanese, arrestato per tentato omicidio. La vittima è un 17enne pakistano. Entrambi erano ospiti di un centro di accoglienza per minori di Bologna, dove è scoppiata la furibonda lite.

Secondo quanto racconta Noemi di Leonardo per BolognaToday, tutto è accaduto ieri, 20 marzo, poco prima dell’ora di pranzo. Alcuni ragazzi stavano guardando la tv nella saletta comune del centro. Una banale discussione ha scatenato l'ira del 16enne, che si è scagliato contro il 17enne, prima con un martello e poi con un coltello preso dalle cucine. Il più piccolo ha colpito al petto l'altro ragazzo. Tutto sotto gli occhi dei presenti, tra cui il fratello della vittima.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118. Il ragazzo ferito è stato trasportato all’ospedale Maggiore, dove è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Il 16enne è invece stato rintracciato nei pressi della struttura. E' stato disposto l'arresto, con trasferimento in un centro di prima accoglienza. Le armi utilizzate sono state sequestrate.