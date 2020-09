Colpisce a cesoiate il collega dopo una lite: arrestato un 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dai Carabinieri di Pomezia: il giovane è accusato del ferimento di una guardia giurata rinvenuto da un camionista riverso a terra in un lago di sangue nel gabbiotto d'ingresso all'interporto di Santa Palomba, a Pomezia.

Il ragazzo sarebbe una guardia giurata, in servizio questa notte proprio insieme alla vittima, un 54enne di Aprilia.

Giallo a Santa Palomba, vigilante ferito: è tentato omicidio

Secondo quanto ricostruito da Romatoday erano le 2.30 quando il 19enne, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe afferrato un paio di cesoie e le ha usate per colpire il collega. Preso dal panico, l'aggressore si è allontanato senza chiamare i soccorsi.

È stato poi il conducente di un autoarticolato, non riuscendo a uscire dalla zona dell'interporto a causa della sbarra chiusa, a scendere a piedi per andare a controllare personalmente la struttura della guardiania e a dare l'allarme.

Dopo un breve riscontro i militari hanno rintracciato il ragazzo, che al termine dell'interrogatorio è stato posto in stato di arresto e portato nel carcere di Velletri. Il 54enne, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo, è in attesa di essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere una vasta emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono giudicate gravi.