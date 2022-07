Offerta "troppo bassa": scatta la lite tra sacerdote e fedele

Una lite tra due uomini per denaro. Episodi del genere sono all'ordine del giorno. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto ad Aversa (Caserta) ma a fare salire alla ribalta quello che potrebbe essere un comune battibecco sono i protagonisti e il luogo. Si tratta di un sacerdote e un fedele. Il primo avrebbe aggredito il secondo, a pochi passi dalla chiesa, per via di un'offerta ritenuta - secondo i giornali locali - troppo bassa.

Sembra che il parrocchiano al termine del funerale di un parente sia andato in sacrestia per lasciare un'offerta: 25 euro. La somma sarebbe stata giudicata troppo bassa dal prete, che avrebbe espressamente ripreso l'uomo. Da qui alla lite il passo è stato breve. L'uomo ha detto di essere stato seguito in strada e aggredito dal religioso, è anche andato in ospedale per farsi refertare. Secondo la Curia si sarebbe trattato di un semplice alterco. Che però adesso potrebbe finire in tribunale se, come annunciato, il cittadino denuncerà il sacerdote.