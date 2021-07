La lite condominiale finita a colpi di katana 

L'accesa discussione è avvenuta in un condominio di Viserbella, in provincia di Rimini: ad avere la peggio uno dei partecipanti, colpito al petto con un colpo di spada

Poteva finire in tragedia una lite tra condomini in provincia di Rimini, quando uno dei due ''litiganti'' ha impugnato una katana, una grossa spada giapponese. L'accesa discussione ha avuto luogo nella serata di lunedì 26 luglio in un condominio di Viserbella quando, verso mezzogiorno, un 49enne e un 50enne hanno iniziato ad discutere animatamente per futili motivi.

Il più anziano, all'improvviso, in preda alla rabbia è risalito nel proprio appartamento e dopo essersi armato con la spada è tornato per affrontare il vicino colpendolo con un fendente al petto. Il 49enne, che ha riportato una piccola lesione sulla parte sinistra, non è stato in pericolo di vita e nel frattempo sul posto sono accorse due pattuglie dei carabinieri.

Disarmato il 50enne, per il ferito si è reso necessario l'intervento del 118 che lo ha portato in ospedale per le cure del caso mentre i militari dell'Arma hanno sequestrato la katana e denunciato l'aggressore per lesioni personali aggravate.