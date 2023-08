Litiga con un ragazzo in discoteca e gli stacca il lobo dell'orecchio a morsi

Folle notte in una discoteca di Alassio (Savona), dove un ragazzo di 23 anni è stato aggredito e morso a un orecchio ritrovandosi con un lobo staccato. Tutto è accaduto tra le 5 e le 6 di martedì 8 agosto. Per motivi poco chiari tra due ragazzi è nata una discussione e uno dei due si è avventato sul rivale. Prima lo avrebbe spintonato, forse per farsi largo, poi lo ha assalito prendendolo a morsi. Il ferito è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo, l'aggressore è ricercato.

Continua a leggere su Today.it...