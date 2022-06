Litiga con il fratello settantenne e lo accoltella

Litiga con il fratello, impugna un coltello e lo ferisce a una coscia rischiando di recidergli l'arteria femorale. È successo ieri pomeriggio nella zona del quartiere Portuense, a Roma. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni, con precedenti. Il fratello, diventato bersaglio della sua ira, ha 72 anni.

Pare che i due, originari della provincia di Siracusa, abbiano discusso dopo che il fratello maggiore ha rimproverato il 58enne perché troppo duro nei confronti della loro madre, un'anziana di 101 anni, con cui condivide l'appartamento a Portuense. Il 58enne avrebbe quindi preso un grosso coltello dal cassetto della sua camera e si sarebbe scagliato contro il fratello maggiore sferrando diversi fendenti.

La vittima ha poi chiamato il 112. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato il 58enne visibilmente ubriaco e ancora in possesso del coltello. IL ferito era invece in stato di semi-incoscienza, in cucina. E' stato soccorso dal 118 e condotto all'ospedale San Camillo dove gli sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Il 58enne è stato portato in carcere e al termine dell'udienza il suo arresto è stato convalidato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.