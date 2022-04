Tragica lite in famiglia: marito e moglie tra la vita e la morte, grave la figlia

Ennesima lite in famiglia che finisce nel sangue. A Ladispoli, in provincia di Roma, una donna di 47 anni e il marito di 48 lottano tra la vita e la morte. Grave anche la figlia 17enne della coppia.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, l'uomo avrebbe afferrato un coltello dalla cucina, avrebbe raggiunto la moglie in bagno e dopo una lite l'avrebbe colpita più volte all'addome e alle braccia. La figlia è accorsa in aiuto della madre. L'uomo si sarebbe avventato anche contro di lei. Infine si sarebbe ferito da solo. Non è chiaro se volesse uccidersi o inscenare un'aggressione.

Sono stati i vicini, sentite le urla, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivare tre ambulanze e l'elisoccorso. La più grave è la donna, che adesso si trova all'ospedale San Camillo. In codice rosso anche la figlia, trasportata dal 118 al Bambino Gesù di Palidoro. E' stato invece ricoverato al Gemelli l'uomo, in prognosi riservata come la moglie.