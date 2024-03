Violenta lite in casa, bimbo di 8 anni chiama il 112 per salvare la mamma

Il telefono del 112 che squilla e dall'altra parte la voce di un bimbo che chiede aiuto: "Mamma e papà stanno litigando". A soli 8 ha composto il numero d'emergenza, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per porre fine all'ennesima lite in famiglia, in cui il padre stava minacciando la madre, che stava avendo un malore, dopo avere avuto una violenta discussione con il figlio maggiore.

La vicenda è avvenuta in provincia di Pisa, nell'abitazione di una coppia in fase di separazione. Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, il padre ha prima litigato con il figlio più grande, costringendo la moglie a intervenire per evitare che la situazione precipitasse. Le sue parole non lo avrebbero calmato, tanto che l'uomo, già denunciato in passato dalla donna, se l'è presa anche con lei, che subito dopo è stata colta da un malore. L'avrebbe minacciata e strattonata, fino a quando non è crollata a terra, priva di forze. In quel momento è intervenuto il bimbo di otto anni, che ha fatto in modo che la mamma non subisse altro male e potesse essere soccorsa.

Il piccolo ha chiamato il numero d'emergenza chiedendo aiuto immediato. All'arrivo del 118 e delle forze dell'ordine ha chiesto di poter salire con la mamma sull'ambulanza e le ha tenuta per mano per darle coraggio. Prima ancora ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni del fratello, rimasto a casa con il padre e i carabinieri. Per la donna, dopo le prime cure al pronto soccorso di Pontedera (Pisa), si è aperto il percorso protetto, previsto nei casi di violenza di genere e in famiglia.