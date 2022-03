La lite per la fila in farmacia finisce a bastonate in testa

Hanno litigato sulla precedenza per la fila in farmacia ed è finita male, malissimo. A colpi di bastone. Protagonisti due 60enni bresciani, entrambi di Coccaglio. L'episodio, al vaglio della polizia locale, è avvenuto verso le 17 di mercoledì. La violenta discussione sarebbe scoppiata davanti alla farmacia Tallarini. Uno dei due clienti non avrebbe rispettato la fila e sarebbe stato redarguito dall'altro. L'uomo 'colpevole' di aver saltato la coda non si sarebbe scusato, ma anzi avrebbe inseguito il 60enne, in sella alla sua bici, per le vie del paese. Una volta raggiunta l'auto sulla quale viaggiava il 'rivale', avrebbe inveito pesantemente contro di lui e sputato sulla sua macchina.

La situazione è degenerata in pochi istanti e anche l'automobilista avrebbe perso le staffe: sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe estratto un bastone dal baule, colpendo in testa il 'contendente'. A quel punto è intervenuto un passante per fermare l'uomo 'armato' di bastone, evitando così che la situazione degenerasse ulteriormente. Poi è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. In pochi minuti sul posto sono arrivate un'ambulanza e una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno identificato gli uomini e raccolto le versioni dei fatti di entrambi: sono in corso le indagini per fare luce sulla vicenda, che è già stata segnalata all'autorità giudiziaria.

Il 60enne preso a bastonate è stato portato all'ospedale di Chiari e medicato: avrebbe riportato ferite, non di grave entità, ed è già stato dimesso. Pare fosse in evidente stato di alterazione alcolica ed è già noto alle forze dell'ordine per episodi violenti di cui si sarebbe reso protagonista in passato.