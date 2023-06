Lite e botte tra fratelli: è finita malissimo

La violenta lite tra fratelli è finita malissimo: uno dei due è ricoverato in condizioni disperate, l'altro è stato arrestato per tentato omicidio. È successo a Mozzo, in provincia di Bergamo. I protagonisti della vicenda sono appunto due fratelli, che vivono insieme, di 26 e 31 anni: il primo è stato arrestato dai carabinieri, il secondo è in ospedale in gravi condizioni per le conseguenze di un trauma cranico dopo una brusca caduta. La lite si sarebbe scatenata in casa, all'alba di domenica 25 giugno, dopo che i due avevano passato insieme una nottata in discoteca, a Seriate.

Gli animi si sarebbero accesi già all'interno del locale: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a cui sono affidate le indagini coordinate dal pm Guido Schininà, uno dei due fratelli sarebbe rimasto coinvolto in un battibecco per via una ragazza contesa, e l'altro sarebbe intervenuto per sedare la presunta zuffa. Arrivati a casa, i due avrebbero litigato tra loro: nella colluttazione sarebbero rimasti entrambi feriti, ma ad avere la peggio - come detto - sarebbe stato infine il 31enne, caduto a terra probabilmente a seguito di uno spintone.

Quest'ultimo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII: medicato in ospedale anche il fratello 26enne, poi arrestato dai militari con l'accusa di tentato omicidio. In queste ore è attesa la convalida dell'arresto.