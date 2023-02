Lite sfocia in omicidio: paura in strada

Una lite in strada tra cittadini stranieri è sfociata in omicidio, nel quartiere Novoli, a Firenze. Come riporta FirenzeToday, un senzatetto di nazionalità indiana ha perso la vita, in circostanze ancora da chiarire, dopo una vana corsa in ospedale. Sul posto l'intervento del 118 e della polizia con la sezione scientifica, che ha subito avviato le indagini per poi fermare due uomini, connazionali della vittima, ritenuti coinvolti nell'accaduto.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire i motivi della lite e come la vittima, trovata con ferite alla testa, sia stata uccisa. Non è da escludersi che sia stata colpita con un oggetto, forse un bastone o una pietra.