Si sente male mentre litiga per un parcheggio, morto 48enne

La lite per un parcheggio, poi il malore. Un uomo di 48 anni è morto così la notte scorsa a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia. Secondo una prima ricostruzione la tragedia è avvenuta intorno a mezzanotte. La vittima, residente a Portosalvo, avrebbe avuto una discussione con alcuni giovani per un parcheggio. Lite poi proseguita in un bar vicino alla stazione del paese dove l'uomo si trovava in compagnia della moglie e dei due figli. A quel punto l'uomo ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Inutili i soccorsi.

Sull'episodio indagano i carabinieri. Sono anche state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare tutti i protagonisti e ricostruire la dinamica della tragedia.