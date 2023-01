Picchiato da un parente dopo il cenone di Capodanno, è grave

Un uomo di 48 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato aggredito da un parente la sera di Capodanno. La lite è scoppiata al termine del cenone, fuori da un ristorante di Peschiera Borromeo (Milano). Come racconta MilanoToday, l'uomo è stato colpito con un pugno da un parente ed è caduto a terra battendo la testa.

Gli altri familiari hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. I medici hanno prestato le prime cure al 48enne e lo hanno portato in ospedale. Inizialmente ricoverato per un trauma cranico, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato operato. Adesso non sarebbe in pericolo di vita anche se la prognosi resta riservata.